«Тела погибших азербайджанских военнослужащих вывезены с поля боя при посредничестве международных организаций», - сообщает сайт Министерства обороны Азербайджана.

Сегодня, 27 февраля, после двухдневного молчания Министерство обороны Азербайджана, наконец, обнародовало имена погибших в ходе боев на линии соприкосновения войск военнослужащих.

Тела Абдуллаева Агшина Исмаил оглу, Назарова Шахлара Яшар оглу, Гашимли Турала Абдул оглу, Гадимова Зульфи Рагим оглу и Джафарова Закира Назим оглу, погибших во время боев, доставлены на территорию, подконтрольную азербайджанским войскам, посредством представителей ОБСЕ и МККК.