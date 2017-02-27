 

Победители чемпионата по мини-футболу, организованного Bakcell, побывали в Манчестере

 

Победители чемпионата по мини-футболу, организованного первым оператором мобильной связи и ведущим провайдером мобильного интернета в Азербайджане - компанией Bakcell в рамках выставки Bakutel 2016, Ниджат Гапанчызаде, Исмаил Исмаилзаде и Анар Мамедов 10-13 февраля 2017 года побывали в Манчестере.

Во время поездки со стороны представителей клуба гостям была предоставлена возможность побывать на игре «Манчестер Юнайтед» - «Ватфорд», принять участие в экскурсионном туре по стадиону «Олд Траффорд», посетить музей легендарного клуба и ознакомиться с его историей.

Победители поделились впечатлениями о поездке.

Исмаил Исмаилзаде: «Поездка прошла очень интересно и необычно. Для меня это был совершенно новый опыт. Во время поездки я посетил новые места, познакомился с новыми людьми, вернулся домой с новыми впечатлениями. А стадион «Олд Траффорд» действительно грандиозен. Это был театр мечты, и я еще раз хотел бы пережить эти чувства. Я выражаю благодарность Bakcell за предоставленную возможность».

Ниджат Гапанчызаде: «Мне трудно передать словами впечатления от моей поездки в Манчестер. Это было очень интересно. Хочу выразить особую благодарность Bakcell».

Анар Мамедов: «Это было прекрасное, незабываемое путешествие. Было очень интересно. Выражаю благодарность всем тем, кто принял участие в организации этой поездки. Большое спасибо, Bakcell!»

Отметим, что спонсор национальной команды Азербайджана по футболу и первый в СНГ официальный телекоммуникационный и вещательный партнер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» компания Bakcell в рамках партнерства с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) поддерживает различные проекты по развитию, пропаганде и массовости футбола.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи одним из самых крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня продолжает делать значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

В рамках долгосрочного договора о сотрудничестве компания Bakcell стала первым в СНГ официальным телекоммуникационным и вещательным партнером «Манчестер Юнайтед», в результате чего поклонники футбола в Азербайджане, и особенно фанаты «Манчестер Юнайтед», получили доступ к уникальному и эксклюзивному контенту.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555.

Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55.

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