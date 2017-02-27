«В Украине нет государственной элиты, поэтому страна оказалась в такой сложной ситуации. В Азербайджане, к примеру, такая элита существует, в Баку, в отличие от Киева, есть понимание суверенитета». Об этом в беседе с haqqin.az заявил украинский политолог Сергей Слободчук, комментируя последние события в Украине, в том числе связанные и с азербайджанцами, проживающими в этой стране.

По словам украинского эксперта, в последнее время в Украине все чаще говорят о новом Майдане по примеру народных выступлений в 2013-2014 и 2004-2005 гг. Однако, как считает Слободчук, сейчас нет участия внешних сил, как в то время (можно вспомнить хотя бы заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, раздававшую на Майдане печеньки, или сенатора Джона Маккейна).

«На проведение сейчас Майдана нет разрешения из Вашингтона, а нынешние митинги имеют четко выраженную политическую подоплеку, - отмечает политолог. – Если кто-то из внешних игроков не даст отмашки, то Майдана не будет, сейчас не 2004 год».

По его словам, президент Петр Порошенко сидит достаточно крепко: «Однако если, скажем, в Азербайджане глава государства контролирует всю страну (за исключением оккупированных территорий), то в Украине есть неконтролируемые «оазисы».

«Сейчас в Украине миллионы людей на грани выживания, а такие не бунтуют. На протест идут сытые, которые задумываются о «несправедливости».

Между тем ситуация в Донбассе недавно резко обострилась, что привело к гибели людей. По мнению Слободчука, это была проверка на прочность для обеих сторон. Ну и кроме того президент Порошенко хотел привлечь внимание новой администрации США.

Эксперт отметил, что в Украине ходят байки о присутствии в Донбассе чуть ли не 800 российских танков.

«Это не так. Но Россия оказывает Донбассу очень серьезную внешнеполитическую поддержку, отправляет гуманитарные конвои. Без помощи РФ «ДНР» и «ЛНР» не смогли бы существовать», - подчеркнул Слободчук.

Эксперт отметил, что выступает против блокады Донбасса со стороны официальных властей. «Государственные интересы не допускают этого, ведь мы фактически отторгаем эти территории. Однако многие хотят на этом заработать. Кроме того, блокада, как считают некоторые, поможет отсечь нелояльных избирателей с востока Украины».

Коснулся эксперт и деятельности скандального министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По словам политолога, украинское государство утратило монополию на «аппарат насилия». Сейчас есть несколько силовых центров. У Петра Порошенко это национальная гвардия и Служба национальной безопасности, у Авакова – батальоны Внутренних войск, у спикера Верховной Рады Андрея Парубия – самооборона Майдана и т.д. «Сейчас в Украине даже человек с деньгами – ничто без силовой поддержки».

«Отношение Авакова к азербайджанцам, случаи давления, вымогательств и пр. – это «бизнес». Сейчас есть проблемы не только у азербайджанцев, но и украинцев, русских, представителей других национальностей. У нас сложилась африканская модель правления, когда защищают не интересы страны, а собственность своих хозяев. По неофициальным данным, в Украине раскрываются всего 5-8% всех преступлений. Но если украдут что-то у Авакова или его приближенных, то с виновных три шкуры спустят. А простые люди оказываются в пролете», - рассказывает Слободчук.

По словам эксперта, в истории Украины был период, который называется Руина, это 1657-1687 гг. Тогда территорию страны разрывали на части Османская империя, Москва, Речь Посполитая, государства как такового не было.

«Я хочу верить, что не будет распада страны, но не вижу сейчас путей решения проблем: в настоящее время за Украину все решают США. Как я уже отмечал, у нас, в отличие от Азербайджана, нет государственной элиты. Последним сильным политиком в Украине был Кучма. Сейчас же правящие кланы думают, кому бы выгоднее продаться: США или РФ. И где тут интересы Украины?» - задается вопросом Слободчук.