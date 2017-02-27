 

УЕФА: «Трамп может помешать США принять ЧМ по футболу»

Автор: Отдел спорта 

Политика американского президента Дональда Трампа по мигрантам может оставить страну без чемпионата мира по футболу 2026 года. Такое мнение высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

Как пишет The New York Times, он пояснил, что указы о жестких ограничениях на въезд в страну «не помогут США выиграть право принять мировое первенство».

«Если игроки, журналисты, болельщики не могут посетить чемпионат мира из-за политических решений, в этой стране не должны проходить соревнования такого уровня», - отметил Чеферин.

Президент УЕФА предупредил и Англию, которая вышла из Европейского союза, так как «после «Брекзита» Великобритания ужесточила правила въезда в страну».

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, где сыграют 48 стран. Кроме США в числе кандидатов на проведение турнира упоминаются Англия, Казахстан, Колумбия, а также Австралия с Новой Зеландией.

Примечательно, что в марте прошлого года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что и Азербайджан совместно с Турцией хотят побороться за проведения ЧМ-2026. Однако затем министр молодежи и спорта Азад Рагимов опроверг эту информацию.

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