Швейцарский банк подозревают в отмывании денег Гульнары Каримовой

В Швейцарии расследуют возможную причастность частного банка Lombard Odier к отмыванию денег, незаконно отправленных из Узбекистана, сообщает «Радио Свобода».

Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила о возбуждении уголовного дела, чтобы проверить, имел ли банк отношение к преступлению с отмыванием денежных средств, предположительно принадлежащих старшей дочери покойного президента Ислама Каримова Гульнаре Каримовой.

Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила, что действия отдельных сотрудников частного банка Lombard Odier с более чем 200-летней историей расследуются в течение определенного времени. По данным швейцарской прокуратуры, пока неизвестно, сколько именно человек причастны к предполагаемому преступлению.

В распространенном 23 февраля заявлении Федеральной прокуратуры Швейцарии, в частности, говорится: «Проводятся следственные действия относительно заявлений о преступлении, связанном с отмыванием денег и причастных к нему лиц, в том числе относительно сведений о причастности к этому делу дочери бывшего президента Узбекистана».

По данным агентства Reuters, расположенный в Женеве частный банк Lombard Odier был основан в 1796 году. В 2012 году руководство банка обратилось к органам, проверяющим банковские операции, со своими подозрениями относительно поступающих на счет банка денег, которые могут оказаться незаконными.

Как пишет Reuters, пресс-секретарь банка подтвердил информацию о том, что заявления о подозрении в отмывании денег, незаконно отправленных из Узбекистана, расследуются в течение нескольких лет.

«Следствие до сих пор продолжается, банк полностью сотрудничает с соответствующими органами», - цитирует слова пресс-секретаря банка Lombard Odier агентство Reuters.

Генпрокуратура Швейцарии с 2013 года ведет расследование в отношении старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой, подозреваемой в отмывании денег.

По данным американского издания Wall Street Journal, 9-10 декабря 2016 года швейцарские прокуроры при участии адвоката Грегуара Манжеа, назначенного властями защитником Каримовой, допросили дочь экс-главы Узбекистана. Встреча происходила в Ташкенте, и допрос занял в общей сложности 23 часа.

Это была первая встреча швейцарских прокуроров с Гульнарой Каримовой после того, как летом 2012 года Швейцария заморозила 800 миллионов долларов США на банковских счетах, которые предположительно принадлежат дочери Ислама Каримова.