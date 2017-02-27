 

В Баку арестовали главврача за взяточничество

 

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре задержало главврача Бакинского наркологического диспансера Гусейна Гасанова. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Главврач обвиняется в получении взяток. В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что главврач за взятки выдавал фальшивые справки.

Г.Гасанову предъявлено обвинение по статье 311.1 (взяточничество) УК Азербайджана. Приказом министра здравоохранения Г.Гасанов освобожден от занимаемой должности.

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