Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре задержало главврача Бакинского наркологического диспансера Гусейна Гасанова. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Главврач обвиняется в получении взяток. В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что главврач за взятки выдавал фальшивые справки.

Г.Гасанову предъявлено обвинение по статье 311.1 (взяточничество) УК Азербайджана. Приказом министра здравоохранения Г.Гасанов освобожден от занимаемой должности.