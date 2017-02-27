Исполняется десять лет со дня основания АО «Международный банк Азербайджана — Грузия» (Банк «МБА-Грузия»), основным учредителем которого является Международный банк Азербайджана. Банк был открыт в 2007 году при поддержке правительства Азербайджана.

Уставный капитал «МБА-Грузия» на сегодняшний день составляет 22 688 000 лари. Банк «МБА-Грузия» является членом Ассоциации банков Грузии, а также одним из учредителей ОАО «Объединенный клиринг-центр». В 2011 году банк был принят в BACEE — Банковскую ассоциацию Центральной и Восточной Европы.

Основная цель и задача «МБА-Грузия» — обеспечение выхода и укрепление позиций азербайджанского капитала на грузинском финансовом рынке, а также оказание содействия развитию экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.