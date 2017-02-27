 

Партия Левона Тер-Петросяна снова призывает к миру и уступкам по Карабаху

 

Вся суть мира в Нагорном Карабахе — это взаимные уступки. Об этом 27 февраля в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил глава парламентской фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян, сообщает Новости-Армения.

Он напомнил, что стремление к взаимным уступкам у команды экс-президента Левона Тер-Петросяна было в 1991 году, в 1994 году, в 1998 году и после этого.

«Я не думаю, что какой-то серьезный человек, имеющий логику, может не понимать, что мир — это необходимость, что этого можно достичь без взаимных уступок», — отметил Зурабян.

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