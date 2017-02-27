Туск и Саргсян обсудили войну в Карабахе

Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения, он может быть разрешен исключительно мирным путем, заявил в понедельник председатель Европейского Совета Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

"Разрешать конфликт требуется исключительно политически, в соответствии с международными законами. Он не имеет военного решения", — сказал Туск после переговоров в Брюсселе с президентом Армении Сержем Саргсяном.

По словам Туска, ЕС полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Саргсян в свою очередь заявил, что право на самоопределение Нагорного Карабаха закреплено в основополагающих международных документах.

"Мы коснулись также карабахской проблемы, подтвердив, что она не имеет военного решения. Армения выражает готовность к разумным компромиссам, тем не менее, в этой проблеме базовым является право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, которое не только зафиксировано в основополагающих международных документах, но и давно признано и закреплено в многочисленных заявлениях Минской группы ОБСЕ – единственного формата урегулирования", — отметил он.