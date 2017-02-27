 

Грузинская армия пересядет на турецкие бронетранспортеры

 

Модифицированные бронетранспортеры турецкого производства EJDER («Дракон») в ближайшем будущем поступят на вооружение в армейские подразделения ВС Грузии. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Чачибая.

Министр обороны Леван Изория и глава Генштаба ВС Грузии сегодня побывали на полигоне Вазиани (близ Тбилиси), где проходит учебное вождение бронированной машины EJDER.

Грузия заказала бронетранспортеры у Турции в 2008-2009 годах, однако от их регулярного использования армия воздерживалась, так как боевые машины нуждались в модификации.

Точное количество закупленных машин официально не называется. По данным СМИ, Грузия получила от Турции порядка 100 таких бронетранспортеров.

«Указанная машина служит безопасному передвижению личного состава. У самой машины есть своя боевая составляющая. Офицеры ознакомили нас с тактическими и техническими характеристиками бронемашины. В ближайшее время эти машины будут распределены в боевые подразделения», — сказал Владимир Чачибая.

Шестиколесный бронетранспортер EJDER разработан турецкой компанией Nurol Makina в 1999 году. Бронетранспортер EJDER оснащен пулеметом, гранатометом и 25-миллиметровой пушкой GIAT M811. Уникальность «Дракона» в том, что он может двигаться и на плаву.

Экипаж бронемашины состоит из двух человек. Он способен перевозить по полю боя десять военных. Масса автомобиля — 18 тонн, длина — более 7 метров. Мощность двигателя — 402 лошадиные силы, скорость — до 110 км/ч.

846 просмотров


Старости
Мехрибан Алиева: «Почему у руководства постсоветских республик нет понимания…»
Мехрибан Алиева: «Почему у руководства постсоветских республик нет понимания…»
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
28 Фев 11° / 2°
1 Март 11° / 6°
2 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.8466 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

В центре Баку ограничат движение транспорта
Турция готовит полицейских для севера Сирии
Трамп начинает гонку вооружений
Этибар Пирвердиев в поисках новых кадров
Будет ли новая война в Карабахе? отвечает политолог из «черного списка»
Грузинская армия пересядет на турецкие бронетранспортеры
Туск и Саргсян обсудили войну в Карабахе
Военный бюджет Ирана увеличился на 86%
Партия Левона Тер-Петросяна снова призывает к миру и уступкам по Карабаху
Уставный капитал Межбанка в Грузии — 22 688 000 лари юбилейная новость
В Баку арестовали главврача за взяточничество
Швейцарский банк подозревают в отмывании денег Гульнары Каримовой
Центробанк объявил новый курс маната
УЕФА: «Трамп может помешать США принять ЧМ по футболу»
Ильхам Алиев летит в Баку
Сергей Слободчук: «В Азербайджане поняли, что такое суверенитет. А в Украине – нет» haqqin.az из Киева
Победители чемпионата по мини-футболу, организованного Bakcell, побывали в Манчестере
Тела азербайджанских солдат вывезли с поля боя обновлено
Наргиз Пашаева осудила вандализм над Мушвигом: «Виновники должны быть наказаны!» эксклюзив
Израильская авиация бомбит Палестину
Министры «горящих» стран едут в Баку
Минобороны Азербайджана опровергает Армению: «Эти территории под нашим контролем»
Саргсян начал переговоры с Евросоюзом
Почему Ису Гамбара приставили к стенке в Генпрокуратуре?
Томас де Ваал: «Война в Карабахе может начаться весной» эксклюзив