Грузинская армия пересядет на турецкие бронетранспортеры

Модифицированные бронетранспортеры турецкого производства EJDER («Дракон») в ближайшем будущем поступят на вооружение в армейские подразделения ВС Грузии. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Чачибая.

Министр обороны Леван Изория и глава Генштаба ВС Грузии сегодня побывали на полигоне Вазиани (близ Тбилиси), где проходит учебное вождение бронированной машины EJDER.

Грузия заказала бронетранспортеры у Турции в 2008-2009 годах, однако от их регулярного использования армия воздерживалась, так как боевые машины нуждались в модификации.

Точное количество закупленных машин официально не называется. По данным СМИ, Грузия получила от Турции порядка 100 таких бронетранспортеров.

«Указанная машина служит безопасному передвижению личного состава. У самой машины есть своя боевая составляющая. Офицеры ознакомили нас с тактическими и техническими характеристиками бронемашины. В ближайшее время эти машины будут распределены в боевые подразделения», — сказал Владимир Чачибая.

Шестиколесный бронетранспортер EJDER разработан турецкой компанией Nurol Makina в 1999 году. Бронетранспортер EJDER оснащен пулеметом, гранатометом и 25-миллиметровой пушкой GIAT M811. Уникальность «Дракона» в том, что он может двигаться и на плаву.

Экипаж бронемашины состоит из двух человек. Он способен перевозить по полю боя десять военных. Масса автомобиля — 18 тонн, длина — более 7 метров. Мощность двигателя — 402 лошадиные силы, скорость — до 110 км/ч.