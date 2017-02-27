Обострение на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, случившееся в минувшие выходные и приведшее к жертвам с обеих сторон, не стало сюрпризом для известного российского политолога, кандидата исторических наук, доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета, эксперта Российского совета по международным делам Сергея Маркедонова.

В беседе с haqqin.az эксперт отметил, что армянское и азербайджанское общества стали своего рода заложниками апрельских событий 2016 года. Между тем забывается, что инциденты продолжались все время, и не только на линии соприкосновения, но и на армяно-азербайджанской границе.

По словам Маркедонова, сейчас формально действует соглашение о прекращении огня. К нему апеллируют стороны и сопредседатели. «Ситуация фактически не поменялась: есть непризнанная «НКР», Минская группа ОБСЕ, идут переговоры. Просто status-quo стал динамичным и периодически проходит, скажем так, тестирование, в том числе попытками использования военного фактора», — отметил Маркедонов.

«Будет ли новая война? Такие опасения присутствуют, но есть и много сдерживающих факторов. Ситуация вокруг конфликта «стабильно нестабильная», — говорит эксперт.

Отвечая на вопрос «Не стали ли стороны еще дальше от мира после недавних боестолкновений?», Маркедонов заявил: «А разве они приближались к миру? Журналисты порой формируют завышенные ожидания у общества в связи с переговорным процессом. Но, повторю, продвижения к миру нет».

Отметим, что российский политолог посещал Нагорный Карабах без разрешения азербайджанской стороны. В беседе с haqqin.az Сергей Маркедонов подтвердил эту информацию, сообщив, что в связи с этим оказался в «черном списке» МИД Азербайджана.

«Конечно, я хотел бы приехать и в Баку. Исследовательская работа подразумевает поездки в «горячие точки».

Что касается настроений, царящих в «НКР», то, по словам Маркедонова, местное армянское население не хочет быть частью Азербайджана.

«В самом Азербайджане не менее непримиримы. Возвращение Карабаха — это идея, которая объединяет общество. Самое главное, что отсутствие доверия между сторонами делает ситуацию нестабильной», — подчеркнул Маркедонов.