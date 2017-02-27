 

Будет ли новая война в Карабахе? отвечает политолог из «черного списка»

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Обострение на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, случившееся в минувшие выходные и приведшее к жертвам с обеих сторон, не стало сюрпризом для известного российского политолога, кандидата исторических наук, доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета, эксперта Российского совета по международным делам Сергея Маркедонова.

Сергей Маркедонов

В беседе с haqqin.az эксперт отметил, что армянское и азербайджанское общества стали своего рода заложниками апрельских событий 2016 года. Между тем забывается, что инциденты продолжались все время, и не только на линии соприкосновения, но и на армяно-азербайджанской границе.

По словам Маркедонова, сейчас формально действует соглашение о прекращении огня. К нему апеллируют стороны и сопредседатели. «Ситуация фактически не поменялась: есть непризнанная «НКР», Минская группа ОБСЕ, идут переговоры. Просто status-quo стал динамичным и периодически проходит, скажем так, тестирование, в том числе попытками использования военного фактора»,  отметил Маркедонов.

«Будет ли новая война? Такие опасения присутствуют, но есть и много сдерживающих факторов. Ситуация вокруг конфликта «стабильно нестабильная»,  говорит эксперт.

Отвечая на вопрос «Не стали ли стороны еще дальше от мира после недавних боестолкновений?», Маркедонов заявил: «А разве они приближались к миру? Журналисты порой формируют завышенные ожидания у общества в связи с переговорным процессом. Но, повторю, продвижения к миру нет».

Отметим, что российский политолог посещал Нагорный Карабах без разрешения азербайджанской стороны. В беседе с haqqin.az Сергей Маркедонов подтвердил эту информацию, сообщив, что в связи с этим оказался в «черном списке» МИД Азербайджана.

«Конечно, я хотел бы приехать и в Баку. Исследовательская работа подразумевает поездки в «горячие точки».

Что касается настроений, царящих в «НКР», то, по словам Маркедонова, местное армянское население не хочет быть частью Азербайджана.

«В самом Азербайджане не менее непримиримы. Возвращение Карабаха  это идея, которая объединяет общество. Самое главное, что отсутствие доверия между сторонами делает ситуацию нестабильной»,  подчеркнул Маркедонов.

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