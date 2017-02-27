Этибар Пирвердиев в поисках новых кадров

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ОАО «Азерэнержи» продолжает на конкурсной основе прием на работу специалистов, владеющих навыками управления новейшими технологиями, сообщили haqqin.az в акционерном обществе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках постоянного экономического развития в целях обеспечения всех нужд населения, повышения конкурентоспособности экономики, 6 декабря 2016 года подписал указ «Об утверждении Стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики».

Утвержденные главой государства дорожные карты станут отныне основным документом экономической стратегии страны на последующие десять лет. В Стратегической дорожной карте по перспективе национальной экономики Азербайджана определены приоритеты, мероприятия и индикаторы.

Пресс-служба ОАО «Азерэнержи» сообщает, что в целях выполнения поставленных задач, вытекающих из «Стратегической дорожной карты», для усиления кадрового потенциала аппарата управления ОАО и подчиненных структур и создания кадрового запаса, выполняется комплекс мероприятий. Эти мероприятия проводятся параллельно и дополняют друг друга.  

В результате целенаправленных мер, осуществляемых в последние годы, в энергетической сфере внедряются технические средства, отвечающие самым современным требованиям и соответствующие мировым стандартам. Все это требует привлечения специалистов, обладающих соответствующими теоретическими знаниями и практическими навыками.

В настоящее время ОАО «Азерэнержи» продолжает на конкурсной основе прием на работу специалистов, владеющих навыками управления новейшими технологиями. С вакансиями можно ознакомиться на сайте ОАО «Азерэнержи».

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