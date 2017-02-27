Трамп начинает гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен качественно увеличить расходы на оборону с 2018 года, дав старт "одной из величайших программ по перевооружению в американской истории", передает сегодня РИА Новости.

В планах хозяина Белого дома - "вывести на новый уровень американские Вооруженные силы всех родов: и оборонительные, и наступательные, все, что есть, - сделать больше, лучше и сильнее, чем когда бы то ни было".

Как сообщает издание The New York Times, рост военных трат предусмотрен уже в предварительном проекте бюджета на будущий год, который будет обнародован 27 февраля. Готовность Трампа увеличить ассигнования на Пентагон может привести к росту военных трат во всем мире, тенденция к чему оформилась еще в 2015 году.

Tренд может затронуть и Россию, армию которой экс-президент США Барак Обама назвал второй по боеспособности после американской.