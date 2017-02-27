 

МИД Германии о казни немецкого заложника на Филиппинах

 

Правительство ФРГ подтвердило факт казни немецкого заложника на Филиппинах. "Немецкий заложник был варварски убит террористами-похитителями на Филиппинах", — говорится в сообщении пресс-службы правительства, поступившем в понедельник в РИА Новости.

В МИД ФРГ агентству РИА Новости сообщили, что у них не осталось сомнений в том, что похищенного гражданина Германии больше нет в живых, .

"Мы шокированы бесчеловечным и жестоким поведением преступников. Осуждаем убийство самым серьезным образом; этот теракт невозможно оправдать. Наши мысли — с родственниками погибшего. Вместе с соответствующими ведомствами на Филиппинах мы сделаем все, что в нашей власти, чтобы призвать преступников к ответу", — отметил представитель министерства.

Исламистская террористическая группировка "Абу Сайяф" (Abu Sayyaf) ранее в понедельник опубликовала видеозапись предположительно казни немецкого заложника, семидесятилетнего Юргена К. Мужчина находился в плену у террористов с начала ноября прошлого года, 6 ноября они похитили его с яхты, а его жену, 59-летнюю Сабину М. убили; полиция нашла тело женщины с огнестрельными ранениями на борту судна.

СМИ сообщали, что группировка требовала выкуп за заложника в 30 миллионов песо (около 570 тысяч евро).

"Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек. В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт, взорвав выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14".

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