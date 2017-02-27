Шикарова зарезал двоюродный брат

Сегодня вечером в Саляьнском районе житель села Еникенд 22-летний Байрам Шикаров был доставлен в Центральную больницу района с ножевыми ранениями, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Врачи оказали необходимую помощь молодому человеку, раненому в область грудной клетки и правой руки. В данный момент Б.Шикаров находится в больнице.

По словам отца пострадавшего, его сына ранил 22-летний двоюродный брат в поселке Банк в Нефтчалинском районе, когда Б.Шикаров был в гостях у своего дяди.

Полиция начала следствие по факту поножовщины.