Доллар слабеет к мировым валютам

Курс доллара к основным мировым валютам в ходе торгов вечером в понедельник снижается, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе страны, сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на настоящее время индекс доллара (курс доллара к корзине валют 6 стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,31% до 100,94 пункта. Курс евро к американской валюте поднялся до $1,0607 за евро с $1,0562 на предыдущем закрытии. Курс доллара к японской валюте снижался до 112,11 иены со 112,14 иены на прошлых торгах.

Выступление Трампа в Конгрессе состоится во вторник. Ожидается, что в речи американского президента будет содержаться более подробная информация по поводу заявленного ранее амбициозного налогового плана, а также другие детали его экономической политики.

Участники рынка, тем не менее, опасаются, что подробности планов Трампа так и останутся слишком неопределенными. Кроме того, реализация предполагаемых нововведений может занять слишком много времени, что негативно скажется на позициях доллара.

«Валютный рынок острее всего будет реагировать на те факты в обращении Дональда Трампа к Конгрессу, которые покажутся отличными от того, что, как мы полагали, будет реализовано», — указал валютный стратег BMO Capital Markets Стивен Галло.