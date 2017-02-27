НАТО призывает Баку и Ереван вернуться за стол переговоров

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который, по его словам, не имеет военного решения. Об этом сказал он в понедельник после встречи в Брюсселе с президентом Армении Сержем Саргсяном, передает РИА Новости.

"Важно избегать эскалации. Военного решения нет. Мы призываем Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров", - сказал Й.Столтенберг.

По словам Столтенберга, НАТО полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.