Николай Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья, после чего был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов.

"Сегодня в 19:30 по московскому времени в поселке Загорянский на улице Пушкина на перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Караченцов, с грузовой "Газелью". В результате ДТП актер получил различные травмы и был отправлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт ДТП подтвердили, не уточнив личность пострадавшего. По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.