Туркменбаши повысил в должности соперника по президентским выборам

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил Максата Аннанепесова, который претендовал на пост главы государства на выборах 12 февраля, председателем Государственного объединения пищевой промышленности республики, сообщили в понедельник местные СМИ, передает РИА Новости.

Аннанепесов был выдвинут кандидатом в президенты инициативной группой граждан. Набрав на выборах 1,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, он достиг наилучшего результата среди восьми соперников победившего на выборах Бердымухамедова. На момент выдвижения кандидатом в президенты Аннанепесов работал в должности заместителя председателя ведомства, которое сейчас возглавил.

Бердымухамедов победил на выборах главы государства 12 февраля, набрав 97,69% избирателей, принявших участие в голосовании. В соответствии с новой Конституцией Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, он избран президентом на семь лет. Ранее он избирался главой государства на два пятилетних срока.

В настоящее время в Туркменистане идет формирование нового правительства.