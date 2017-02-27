Неизвестные угрожают взорвать 16 еврейских центров в США

По меньшей мере 16 еврейских центров на территории США получили сообщения с угрозами взрыва, сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, сообщения об угрозах поступили в еврейские центры и дневные школы в штатах Северная Каролина, Алабама, Флорида, Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр и Индиана. Посетители и ученики учреждений были эвакуированы.

Отмечается, что за последние шесть недель это уже пятая волна подобных угроз. В последний раз подобный инцидент случился в понедельник 20 февраля, когда 11 еврейских центров были вынуждены провести эвакуацию после получения сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.

Ранее президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка осудили подобные случаи.