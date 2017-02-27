 

Ученые: Имя человека накладывает отпечаток на его лицо

 

Имя человека по невыясненным причинам влияет на его лицо. Это может объяснять существование культурных стереотипов вокруг определенных имен, заявили ученые из Еврейского университета Иерусалима (Израиль), передает РИА Новости.

«В случае с другими стереотипами это часто так происходит: они влияют на то, кем мы становимся и как мы себя ведем. В нашем случае люди считают, что парни по имени Боб будут обладать более круглым лицом, чем мужчины по имени Тим. Мы полагаем, что стереотипы действительно могут влиять на облик лица человека или менять его», — заявил Йонат Цвебнер, один из авторов исследования.

Появление глобальной сети и накопление большого количества данных позволило психологам проверить несколько стереотипных представлений о поведении и облике людей. Ученые назвали свое открытие «эффектом Дориана Грея».

Они наблюдали за поведением сразу нескольких групп добровольцев из Израиля и Франции, проходивших простой тест. В его рамках участникам показывали фотографию мужчины или женщины, выводили под ней четыре имени и просили угадать, как зовут человека на портрете.

Исследователей интересовало, будут ли ответы французских и израильских добровольцев исключительно случайными или же им удастся вывести какую-то закономерность. К большому удивлению психологов, в среднем и израильтяне, и французы называли правильное имя в примерно 40% случаев. И эта пропорция сохранялась даже тогда, когда ученые показывали добровольцам портреты людей одной расы, этнической принадлежности и сопоставимого уровня доходов.

Примечательно, что имена отгадывали правильно только тогда, когда участники опытов смотрели на фотографии своих соотечественников. После того, как ученые поменяли наборы снимков местами, уровень правильных ответов упал до низкого.

Психологи считают, что правильный ответ участникам опытов подсказывали те культурные стереотипы об облике носителей разных популярных имен, которые существуют в Израиле, Франции и во всех других странах мира.

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