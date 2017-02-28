 

Чингиз Абдуллаев: «После Мушвига, наверное, снесут Сабира, Насими, Физули…»

Автор: Отдел информации 

«Если уж снесли памятник Микаилу Мушвигу, то чего останавливаться-то -  надо продолжить этот процесс в отношении и других поэтов и писателей», - с горькой иронией сказал haqqin.az президент ПЕН-клуба Азербайджана, всемирно известный азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев, узнав о разрушении памятника выдающемуся азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу.

«Заодно надо снести стелу в здании Союза писателей Азербайджана, где отмечены имена репрессированных в сталинские времена азербайджанских писателей. Еще не мешало бы убрать памятник Сабиру, который нелестно отзывался о мусульманах, снести статую Низами, все свои произведения писавшего на фарси, уничтожить памятник Насими, которого убили в Сирии, хотя мог бы умереть на родине. По той же причине убрать монумент Физули, могила которого тоже в чужой стране и вообще он писал на трех языках. Нельзя останавливаться: если уж убрали памятник Мушвигу, так давайте снесем и все остальные монументы», - предложил Чингиз Абдуллаев.

Напомним, что 26 февраля без согласования с Министерством культуры и туризма и Исполнительной властью Баку ОAО Azəravtoyol разрушило памятник поэту Микаилу Мушвигу.

Монумент Микаилу Мушвигу был внесен в «Список охраняемых государством недвижимых памятников истории и культуры, находящихся на территории Азербайджанской Республики».

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