 

В Турции журналиста немецкой газеты поместили в СИЗО

 

Задержанного в Турции корреспондента немецкой газеты Welt Дениза Юселя (Deniz Yücel) в понедельник на неопределенный срок поместили в СИЗО, сообщает сайт издания. Канцлер Ангела Меркель считает меру наказания неадекватной, призывает турецкие власти уважать свободу слова и отпустить журналиста на свободу.

Как сообщает сайт издания, Юселя обвиняют в "пропаганде террористического объединения и подстрекательстве населения". Журналисту 43 года, он находится в камере предварительного заключения уже около двух недель.

Как говорится в заявлении Меркель, поступившем в РИА Новости, новость из Турции сочли "горькой", меру пресечения — "необоснованно суровой", особенно учитывая тот факт, что Юсель добровольно согласился участвовать в расследовании.

"Правительство ожидает, что турецкая юстиция в случае Юселя будет уважать свободу слова в любом демократическом обществе. Мы и дальше будем активно добиваться честного рассмотрения дела Дениза Юселя в соответствии с правовыми нормами и надеемся, что он скоро выйдет на свободу", — заявила канцлер.

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В Турции журналиста немецкой газеты поместили в СИЗО
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