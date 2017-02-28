«Обе стороны за 30 лет войны соорудили мощные оборонительные укрепления. Поэтому не следует ожидать каких-то глубоких продвижений вглубь территорий. Скорее всего, будет жестокая, изматывающая позиционная война между армиями Азербайджана и Армении, с артиллерийской дуэлью, вылазками диверсионных групп и многочисленными жертвами среди военных обеих сторон». Об этом haqqin.az заявил известный политолог, журналист и телеведущий Максим Шевченко, комментируя недавнее резкое обострение ситуации на линии соприкосновения.

По словам политолога, карабахский конфликт следует рассматривать в контексте большой политики. «Кавказ имеет чрезвычайно важное геополитическое значение, - это выход в Малую Азию и Ближний Восток. США предъявили ультиматум Ирану, внесли Тегеран в список террористических стран. Это послужило дестабилизирующим фактором в регионе».

По его словам, активизацию армянской стороны следует рассматривать в контексте антииранской доктрины Дональда Трампа. Новый президент США намерен наказать Иран и ему нужен плацдарм против ИРИ. Американцы считают ключевым партнером в регионе Грузию. Эта страна и есть единственный плацдарм, с которого американская авиация может наносить авиаудары по Ирану. Никакие другие государства не предоставят свою территорию для США.

«Ирак контролируется проиранскими шиитскими силами, Азербайджан не позволит себя втянуть в войну против Ирана, Армения является союзником и партнером Ирана, Турция и Пакистан не предоставят свою территорию для нападения на соседнюю страны, в Афганистане США и так сталкиваются с крупными проблемами. Остается Грузия, власти которой более проамериканские, чем правительство Саакашвили.

Просто Иванишвили меньше выступает против России, но его политика говорит о том, что именно Грузия может предоставить свою территорию для постоянного базирования американских войск.

Наступление армянской армии, возможно, первый этап разыгрываемой драмы. При продолжении эскалации на карабахском фронте Армения будет испытывать тяжелые проблемы и может потребовать открыть через грузинскую территорию военный коридор в Россию с тем, чтобы по нему РФ оказывала военную помощь Еревану. При таком повороте событий, дабы обеспечить защиту, власти Грузии могут попросить военного присутствия американцев в стране», говорит Шевченко.

По его мнению, версия о том, что обострение в Карабахе является эпизодом общекавказской политики, выглядит очень реальным. В данном случае эскалация создает повод для американского присутствия в Грузии.