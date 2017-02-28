В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу банды генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных.

На очередном заседании суд рассматривал показания свидетелей по эпизоду уголовного дела, связанному с потерпевшими Насибом Алиевым и Джахангиром Алышовым.

Напомним, что на прошлых заседаниях Дж.Алышов заявил, что в 2010 году его вызвали в МНБ и потребовали, чтобы он оформил 19 квартир на людей, которых ему укажут, и плюс к этому вручил сотрудникам ведомства 500 тысяч долларов. Все это у предпринимателя потребовали в счет долга его компаньона Насиба Алиева (также потерпевшего по этому делу).

Отметим, что Насиб Алиев осужден за мошенничество на 13 лет, пять из которых уже отсидел. В суд конвой его доставляет из исправительного учреждения №9, где он отбывает наказание.

Заседание началось с опроса сторонами процесса свидетеля Али Наибова, бывшего сотрудника МНБ.

Отвечая на вопросы адвокатов Човдарова, А.Наибов заявил, что он не знает Орхана, о котором говорили потерпевшие.

«Если речь идет об обвиняемом Орхане Османове, то его во время событий, которые сейчас рассматриваются, не было. А другого Орхана я не знаю», - заявил свидетель.

Адвокат Садых Расулов пытался внести ясность, припомнив, что потерпевший Надир Фейзиев говорил, что в МНБ его встречал сотрудник по имени Эльхан, который и проводил его к Али Набиеву.

«У нас был Эльхан муаллим, но он являлся заместителем начальника управления. Как может замначальника управления встречать посетителя внизу и препровождать его ко мне, простому оперуполномоченному? Это же абсурд!», - парировал свидетель.

Тогда к опросу свидетелей и потерпевших приступил защитник Човдарова Кямандар Насибов. С разрешения суда он стал задавать вопросы потерпевшему Дж.Алышову.

К.Насибов: Вы утверждаете, что с 2010 года неоднократно виделись с Акифом Човдаровым и что его дверь была всегда открыта для вас.

Дж.Алышов: Да, так и было.

К.Насибов: Если это правда, то почему до 2014 года вы ни разу не позвонили А.Човдарову, о чем свидетельствуют распечатки ваших телефонных разговоров.

Дж.Алышов: Я действительно встречался с ним, но меня вызывали его сотрудники и я приходил в указанное место. У меня не было необходимости самому звонить А.Човдарову.

К.Насибов: Вы говорили, что как только могли собрать более или менее крупную сумму денег, вы относили ее Човдарову. А откуда сотрудники МНБ знали, что у вас появились деньги и в этот же день вызывали вас к себе?

Потерпевший не смог конкретно ответить на этот вопрос адвоката. Судья отметил, что в конце заседания вернется к телефонным распечаткам и этому вопросу.

В этот момент слова попросил обвиняемый Акиф Човдаров. Судья Габиб Гасанов разрешил ему задать вопросы потерпевшему.

«Джахангир, тебе не стыдно? Когда мне сказали, что и ты на меня пожаловался, я не поверил. Как может человек так врать и клеветать?», - пытался пристыдить генерал Алышова.

Затем подсудимый обратился к судье.

«Господин судья, этот человек видел от меня только хорошее. Он дружил с нашим Салимом Мамедовым. Если у него возникали проблемы, он звонил Салиму, а тот приходил ко мне и просил за друга. Я столько раз вытаскивал его из прокуратуры и полиции. Только от Бандотдела я его пять раз отмазывал. И каждый раз он попадался на мошенничестве. Этот Джахангир 15 суток каждого месяца проводил в полиции и судах.

Господин судья, вы сами видите, как те, кому я помогал, сейчас свидетельствуют против меня. Только во время этого суда я понял, почему этот человек заявил на меня. Его дело рассматривает Комиссия по борьбе с коррупцией. Из-за того, что он продал одни и те же квартиры, ему грозит арест. Вот и вся причина того, почему он свидетельствует против меня. Если бы здесь не было женщин, Джахангир, я бы напомнил тебе, как у нас говорят, кто врет, того… Будь мужиком. Я плюю тебе в морду»», - возмущался Човдаров.

Прошедшее заседание запомнилось и тем, что судья обвинил потерпевшего Надира Фейзиева в противоречивых показаниях.

«Твои показания на следствии очень отличаются от того, что ты говоришь здесь. Так где правда? Соберись с мыслями, обдумай все, а уж потом говори. Что ты тянешь с ответами, сам себе противоречишь, отрицаешь то, что заявлял на следствии», - сделал замечание потерпевшему судья Г.Гасанов.

Следующим давал показания владелец каменного карьера в Гарадаге свидетель Вагиф Гусейнов. Он заявил, что привозил Алышову стройматериалы на общую сумму 185 тысяч манатов для строительства рыбного хозяйства Човдарова в поселке Масазыр. Свидетель утверждал, что потерпевший Дж.Алышов до сих пор должен ему около 20 тысяч манатов.

Адвокат Кямандар Насибов поинтересовался у свидетеля, есть ли у него список этих стройматериалов, на что получил от В.Гусейнова утвердительный ответ.

Далее между адвокатом и свидетелем произошел занятный диалог.

К.Насибов: Вас спрашивали на следствии об этом перечне стройматериалов?

В.Гусейнов: Точно не помню.

К.Насибов: И где сейчас этот перечень?

В.Гусейнов: Все записано в тетради, которая хранится у меня дома.

К.Насибов: Получается, что вас никто не просил показать эту тетрадь, иначе она была бы сейчас в материалах уголовного дела.

В.Гусейнов: Значит так. Тетрадь у меня дома. Наверное, о ней не спрашивали.

Затем дал показания свидетель Балагусейн Гусейнов, заявивший, что купил квартиру в ЖСК «Ени Ясамал». По словам свидетеля, из-за того, что дом так и недостроен, он не может начать ремонт в приобретенной квартире.

Отметим, что квартиры в этом доме продаются с 2007 года, однако дом все еще не сдан в эксплуатацию. К зданию не подведены никакие коммуникации, кроме канализации.

Свидетель отметил, что он получил письмо из Комиссии по борьбе с коррупцией, где говорилось о том, что его квартира продана и другому покупателю.

Следующий свидетель Захид Магеррамов рассказал, что по просьбе своего дяди побывал в ЖСК «Ени Ясамал», осмотрел квартиру и подписал договор о покупке квартиры. З.Магеррамов пояснил, что несмотря на то, что квартира оформлена на его имя, она принадлежит его дяде, который живет в Нахчыване.

Свидетель утверждал, что по этой причине он не особо интересовался, что там и как с этой квартирой. Однако прошлым летом его дядя вместе с семьей приехал из Нахчывана и хотел осмотреть квартиру, однако сотрудники ЖСК «Ени Ясамал» не позволили ему это сделать.

Когда адвокаты спросили у потерпевшего Дж.Алышова, почему владельца не пустили в купленную им квартиру, он объяснил это отсутствием в доме коммуникаций.

Выступивший затем свидетель Мятляб Джалилов заявил, что руководил строительством рыбного хозяйства в Масазыре.

«Я получал 100 тысяч манатов в месяц. Платил в основном Адыль Ягубов, директор ООО Bəhrə-2000, принадлежащего Човдарову, но иногда и Алышов», - сказал свидетель.

Стройматериалами, по словам свидетеля, тоже обеспечивал А.Ягубов, но когда чего-то не хватало, обращались к Джахангиру Алышову.

И вновь поднялся обвиняемый Човдаров, заявив, что у него есть вопросы к свидетелю.

«Мятляб, тебе не стыдно? Не ты ли плакался мне, уверяя, что Джахангир не платит тебе два года? Может, вспомнишь, как я решил твои проблемы с земельным участком?», - набросился Човдаров на свидетеля.

«Я и не говорю, что всего этого не было», - сказал свидетель.

«И что, сейчас у Джахангира есть деньги, он дает тебе зарплату? Лично мне он задолжал 1 миллион 300 тысяч манатов. Может, это из моих денег он тебе платит?», - как всегда негодовал Човдаров.

Дававший показания следом свидетель делопроизводитель ЖСК «Ени Ясамал» Самир Бахшалиев подтвердил, что 19 квартир, которые были проданы в 2007 году, под давлением МНБ были перепроданы еще и в 2010 году.

Бахшалиев показал, что он лично оформлял квартиры на водителя Човдарова Нурхана Атакишиева и на сестру зятя Човдарова Рашада Амирджанова.

Выступивший на заседании последним свидетель Рауф Султанов еще более осложнил ситуацию, в которой оказались потерпевшие по этому делу.

Р.Султанов рассказал, что вместе со своими компаньонами открыл торговый центр по продаже стройматериалов. Однако в дальнейшем он решил продать свою долю. Как-то в торговый центр пришел некто, представившийся Ильдырымом, предложил купить долю Султанова, составлявшую в общем деле 50%.

Объявившийся покупатель привлек к процессу купли-продажи и потерпевшего Насиба Алиева. Владельцы торгового центра опомнились лишь после того, как этот самый Н.Алиев оформил на свое имя и те 50%, которые не продавались. Причем новый покупатель взял в банке ВТБ под залог не принадлежащего ему торгового центра кредит на сумму 1 миллион 900 тысяч долларов, хотя этот объект столько не стоил.

Когда истинные владельцы торгового центра узнали об этом, они обратились в МНБ с просьбой расследовать это дело. Сотрудники МНБ нашли Насиба Алиева и устроили ему очную ставку с заявителями. Н.Алиев признался в своих махинациях, и тогда от него потребовали, чтобы он передал Рауфу Султанову в качестве компенсации за торговый центр квартиры в строящемся доме центра.

Свидетель Султанов не знал, что эти предназначенные для него и его компаньонов квартиры уже были однажды проданы.

И тут в зале суда началась перепалка в жанре трагикомедии. Свидетели пытались выяснить, кто их них раньше стал владельцем квартир. Султанов заявил, что никому свои семь квартир отдавать не собирается и вообще он уже выставил их на продажу, потому что у него большие долги.

«Я уже продал одну квартиру. А потом маклер сказал, что в доме есть еще квартира на продажу. Я решил посмотреть, и оказалось, что это та же самая квартира, но теперь ее продают другие люди. В общем, мне предложили мою же квартиру», - удивлялся свидетель.

«Мне также сказал, что в счет долга дали мне два гаража под магазином. Но когда я пришел в указанное место, никаких гаражей там не оказалось», - добавил свидетель.

Однако потерпевший Дж.Алышов утверждал, что гаражи существуют, просто к ним пока не подвели дорогу.

В итоге выяснилось, что 19 квартир просто переписали на имя кредиторов Насиба Алиева, не смотря на то, что они уже имели законных хозяев со всеми полагающимися документами.

Еще одним примечательным моментом заседания стало то, что судья Габиб Гасанов поблагодарил адвоката Кямандара Насибова за помощь суду и активность. Судья даже распорядился занести свою благодарность в протокол суда.

Очередное заседание суда состоится 1 февраля.