 

Нефть слабо дорожает

 

Цены на нефть слабо поднимаются во вторник после незначительного и разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии, пишет MarketWatch.

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:50 поднялась на $0,21 (0,38%) - до $56,14 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,06 (0,11%) - до $55,93 за баррель.

Цена на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,16 (0,3%) - до $54,21 за баррель. Контракт подорожал на $0,06 (0,11%) - до $54,05 за баррель по итогам предыдущей сессии.

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