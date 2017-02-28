 

Генсек ООН обеспокоен боями в Карабахе

 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен обострением ситуации в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Мы обеспокоены недавними сообщениями о столкновениях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", - сказал он, отметив, что генсек ООН в полной мере поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, Франция и США), нацеленные на "снижение опасного уровня напряженности и предотвращение дальнейшей эскалации ситуации".

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