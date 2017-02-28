Ситуация на французских президентских выборах обостряется по мере приближения первого тура голосования. До него еще два месяца, но можно сказать, лишь два месяца. Так, оставшееся время не оставляет надежды лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен завоевать доверие половины избирателей, без чего ей, гарантированной финалистке избирательной гонки, не победить в конечном итоге.

Независимому кандидату Эммануэлю Макрону нужно сохранить тенденцию роста своего рейтинга, который выводит его на второе место в первом туре и дает уверенную победу во втором. Республиканец Франсуа Фийон не оставляет надежды вернуть себе позиции фаворита второго тура, откуда его сместил Макрон.

Сейчас наступает время решающих предвыборных сражений. Поддержка Эммануэля Макрона резко скакнула после того, как о своей поддержке и снятии своей кандидатуры с президентской гонки заявил популярный центрист и ветеран французской политики мэр города По Франсуа Байру. Его верные 5-6% и политический опыт оказались очень кстати молодому политику, который уже, казалось, начал сбавлять обороты.

Конечно, потом, в случае победы, этот альянс обернется головной болью для обоих союзников, очень уж разные тенденции они воплощают, все-таки Байру – это компромиссный вариант старого центризма, а Макрон в своем центризме бескомпромиссен, но пока такое объединение центристов выглядит логичным и сулит тактические выгоды.

Последний опрос показал, что лидером предпочтений французов остается Марин Ле Пен. Несмотря на разворачивающиеся вокруг ее имени скандалы, за нее готовы проголосовать 27%. Дело о переплатах их бюджета Европарламента, которые националистка допустила, будучи евродепутатом, не сильно затрагивает ее шансы: электорат «Национального фронта» считает, что их любимицу специально преследуют.

К тому же Ле Пен ведь не прикарманила средства, а оплачивала из них работу своих помощников и охраны. Одновременно ведется дело в отношении некоего Фредерика Шатийона, ссужавшего "Нацфронт" деньгами, но, похоже, и оно не потопит шансы Ле Пен на второй тур. А вот по Франсуа Фийону сильно ударили обвинения его жены Пенелопы и двоих детей в получении незаработанных денег из парламентских фондов.

Хитрых и жадных богачей во Франции традиционно не любят. Сейчас рейтинг республиканца рухнул до 19%, в то время как у его главного конкурента Эммануэля Макрона вырос до 25% - в том числе благодаря союзу с Франсуа Байру. Это очень серьезный разрыв, и наверстать его – небанальная задача. Николя Саркози, бывший президент и однопартиец Фийона, встречавшийся с ним и обсуждавший кампанию, поделился, что тот выглядел совершенно подавленным.

Сам Саркози – ветеран избирательных сражений, и он мог дать толковый совет коллеге. Пока выглядит так, что Саркози посоветовал Фийону, подобно Трампу, валить все на плохую прессу, которая врет и подставляет нелевых кандидатов, и одновременно рассказывать всем, как он договорится обо всем с русскими.

В Москве даже высадился десант республиканцев, которые презентуют программу Франса Фийона, выдавая его за единственного кандидата, который найдет общи язык с Владимиром Путиным. Конечно, они не могут не знать о теплых чувствах Кремля к Марин Ле Пен, но та же во втором туре не имеет шансов, верно? У республиканцев словно забыли, что русская тема в итоге принесла Трампу больше неприятностей, чем преимуществ, и продолжает приносить до сих пор.