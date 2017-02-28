 

Выжившая в Ходжалинском геноциде азербайджанка выступила в Конгрессе США фото

Автор: Отдел информации 

В Конгрессе США при организационной поддержке Азербайджанского центра по среднезападным штатам Америки (Azerbaijani Center of Midwest America) было проведено мероприятие по поминовению жертв Ходжалинского геноцида, сообщили haqqin.az в Посольстве Азербайджана в США.

В мероприятии, посвященном 25-й годовщине Ходжалинской резни, в поддержку кампании «Справедливость Ходжалы» приняли участие сотрудники Конгресса США, члены дипломатического корпуса, представители азербайджанской и турецкой общин в США, местной общественности.

Мероприятие открыла президент Азербайджанского центра по среднезападным штатам Америки Мехрибан Мамедова. Она предоставила информацию о Ходжалинской трагедии и отметила, что эта резня навсегда останется в памяти азербайджанского народа.

Затем получающая образование в США наша соотечественница Нармин Ибрагимова, которая осталась в живых во время Ходжалинской трагедии, поделилась с участниками мероприятия горькими воспоминаниями о событиях 25-летней давности.

Н.Ибрагимова рассказала о мучительных днях, которые пережили столкнувшиеся со зверством армянских солдат жители Ходжалы. Чтобы остаться в живых, они в течение нескольких холодных зимних ночей без еды и воды находились в лесу.

Наша соотечественница отметила, что во время этой резни были убиты сотни невинных людей. По ее словам, несмотря на то, что во время этой трагедии она была ребенком, эти страшные события оставили незабываемый след в ее памяти и памяти ее родных.

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов сказал, что поминовение жертв трагедии еще раз напоминает, насколько важно в скором времени восстановить мир в регионе.

Посол отметил, что азербайджанский народ оправданно желает справедливости, и, несмотря на все беды и несправедливость, с которой мы сталкиваемся, Азербайджан с надеждой смотрит в будущее.

Член рабочей группы по Азербайджану Конгресса США, конгрессмен-демократ от штата Техас Генри Куэллар подчеркнул стратегическую важность отношений между Азербайджаном и США. Он отметил, что готов приложить усилия для укрепления партнерства между нашими странами.

Конгрессмен назвал себя другом Азербайджана и сказал, что в этот тяжелый день разделяет горе нашего народа и всегда будет рядом с Азербайджаном.

Напомним, уже второй год Азербайджанский центр по среднезападным штатам Америки проводит церемонию поминовения жертв Ходжалинского геноцида в Конгрессе США. В рамках кампании «Справедливость Ходжалы» в 2017 году церемонии поминовения были проведены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе, Бостоне и Хьюстоне.

 

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