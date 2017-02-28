 

На фронте пройдет мониторинг

 

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 1 марта 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Чеменли Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Иржи Аберле и Питер Сведберг.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Христо Христов.

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