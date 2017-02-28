Unibank выдал свыше 1,5 миллиона ипотечных кредитов

С начала года Unibank выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млн манатов. Выделенный в 2016 году Unibank лимит в 2 млн манатов для обычной и 2 млн манатов для социальной ипотеки был полностью размещен.

В связи с выделенными на днях со стороны Ипотечного фонда средствами в 5 млн манатов в банк поступило более 70 обращений.

Отметим, что Unibank является членом Ипотечного фонда Азербайджана с 2006 года. Общий портфель ипотечного кредитования составил более 39,2 млн манатов. С 2006 года до сегодняшнего дня со стороны банка выдано более 1100 ипотечных кредитов. В настоящее время банк имеет 1089 активных ипотечных кредитов.

Желающие получить ипотечный кредит в Баку могут обратиться в 17-й филиал («Сахиль»), в регионах — в филиалы «Сумгаит» и «Кяпяз».

Стоит отметить, что владельцы ипотечных кредитов могут также воспользоваться новой услугой – оплачивать ипотечные кредиты через смартфон с помощью мобильного приложения банка Unibank Mobile.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Twitter (https://twitter.com/unibank).

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