 

Unibank выдал свыше 1,5 миллиона ипотечных кредитов

 

С начала года Unibank выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млн манатов. Выделенный в 2016 году Unibank лимит в 2 млн манатов для обычной и 2 млн манатов для социальной ипотеки был полностью размещен.

В связи с выделенными на днях со стороны Ипотечного фонда средствами в 5 млн манатов в банк поступило более 70 обращений.

Отметим, что Unibank является членом Ипотечного фонда Азербайджана с 2006 года. Общий портфель ипотечного кредитования составил более 39,2 млн манатов. С 2006 года до сегодняшнего дня со стороны банка выдано более 1100 ипотечных кредитов. В настоящее время банк имеет 1089 активных ипотечных кредитов. 

Желающие получить ипотечный кредит в Баку могут обратиться в 17-й филиал («Сахиль»), в регионах  в филиалы «Сумгаит» и «Кяпяз».

Стоит отметить, что владельцы ипотечных кредитов могут также воспользоваться новой услугой – оплачивать ипотечные кредиты через смартфон с помощью мобильного приложения банка Unibank Mobile.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Twitter (https://twitter.com/unibank).

Unibank  банк для всех и каждого!

874 просмотров


Старости
Наргиз Пашаева осудила вандализм над Мушвигом: «Виновники должны быть наказаны!»
Наргиз Пашаева осудила вандализм над Мушвигом: «Виновники должны быть наказаны!» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 11° / 2°
1 Март 11° / 6°
2 Март 12° / 6°
3 Март 11° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.8505 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Завтра в Баку будет пасмурно
Центробанк о новом курсе маната
Зачем Трампу азербайджанский газ? наша аналитика
Арестован разработчик «умного оружия» для ИГИЛ
Пуля оборвала жизнь юного солдата фото
Последние вести о пропавших нефтяниках
Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Золотые запасы Путина тают
Сильное землетрясение в Армении: эвакуация в Кафане
Разведсамолет США у Калининграда
Найдено тело еще одного нефтяника?
Союз архитекторов: «Салех Мамедов и армяне создают образ азербайджанцев-варваров»
Абульфаз Гараев призвал наказать главу Салеха Мамедова… за Микаила Мушвига
Грузию могут втянуть в армяно-азербайджанскую войну
Минобороны заявило еще об одном погибшем солдате обновлено
Рамиль Усубов уволил начальника полиции
Арестованы продавцы крупной партии ртути
Unibank выдал свыше 1,5 миллиона ипотечных кредитов
На фронте пройдет мониторинг
Выжившая в Ходжалинском геноциде азербайджанка выступила в Конгрессе США фото
Армянские войска обстреливают позиции ВС Азербайджана из минометов и гранатометов
«Король банкротств» стал министром торговли США
В Сальяне ограбили платежный терминал
Россия отказалась арестовывать убийц брата Ким Чен Ына
Молодого человека зарезали в торговом центре в Баку