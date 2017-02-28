Арестованы продавцы крупной партии ртути

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконной продажи около 9 кг ртути, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники ГТК совместно с сотрудниками отделения полиции Абшеронского района задержали гражданина Азербайджана Этибара Алиева, пытавшегося продать на территории отеля «Неаполь», расположенного на 14-м километре трассы Баку-Сумгаит, 8,83 кг ртути», - отмечается в информации.

В качестве покупателя выступил сотрудник ГТК.

Позднее был задержан соучастник Э.Алиева - Ильгар Байрамов.

Возбуждено уголовное дело по статье 240.2.1 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК Азербайджана, оба подозреваемых взяты под стражу.

В рамках следствия предпринимаются меры по определению других причастных к противоправным действиям лиц.