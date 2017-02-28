 

Грузию могут втянуть в армяно-азербайджанскую войну

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

Грузинская оппозиция обеспокоена слухами о том, что официальный Тбилиси откроет абхазский участок железной дороги, что, в свою очередь, приведет к возобновлению железнодорожного сообщения между Россией и Арменией.

Накануне вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что обвинения оппозиции беспочвенны и речи об открытии абхазского участка железной дороги в ходе переговоров с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном не было.

Однако в грузинском обществе не верят этим заявлениям правительства.

Информационное агентство «Ньюпост» пишет, что премьер-министр Армении Карен Карапетян уехал из Грузии в оптимистичном настроении. Он заявил армянским СМИ, что договорился с премьером Грузии Георгием Квирикашвили в связи с вопросом альтернативы автомобильной трассы Верхний Ларс, однако не озвучил детали.

Карен Карапетян

«Если вас интересует, будет или нет альтернатива Ларсу, я уверяю, что да, действительно будет. Об остальном поговорим в дальнейшем, пока я не могу до конца открыть скобки. Мы договорились о Верхнем Ларсе, а также об энергетическом коридоре», - заявил Карен Карапетян.

Агентство «Ньюпост» попросило прокомментировать данный вопрос члена «Нового единения – Грузия», бывшего заместителя министра иностранных дел Николоза Вашакидзе, по мнению которого, Георгий Квирикашвили должен дать объяснение грузинскому обществу в связи с заявлением премьер-министра Армении.

«Премьер-министр Армении озвучил настолько важную информацию, что после этого премьер-министр Грузии обязан дать детальное пояснение грузинской общественности в связи с тем, с чем мы имеем дело, что, кроме Ларса, может быть дорогой, ведущей в Армению. Логически возникают коридоры, проходящие по оккупированным территориям. Это создает весьма тяжкую реальность для Грузии, и, следовательно, грузинское общество имеет полное право требовать от властей Грузии четкого и детального объяснения», - сказал политик.

Николоз Вашакидзе

«Разумеется, по логике в конечном итоге можно предположить, что дело идет к открытию железной дороги. Здесь я не вижу никакого интереса для Грузии, но вижу много вреда на фоне того, как напряженность между Арменией и Азербайджаном вновь возобновилась. В случае открытия железной дороги она обязательно будет использована в целях военных перевозок. Это втянет Грузию в такие тяжелые политические процессы и, возможно, в военную авантюру, что представления не имею, как страна выйдет из нее», - подчеркнул оппозиционер.

«Когда дело касается таких стратегических интересов, тем более тех, где разговор идет об общем имуществе, или общих интересах, нельзя принимать такой аргумент, какой они озвучили, например, в связи с «Газпромом», что это является коммерческой или какого-либо другого рода тайной. Общество должно требовать от своей власти ответов», - заявил Николоз Вашакидзе «Ньюпост».

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