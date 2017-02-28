Абульфаз Гараев призвал наказать главу Салеха Мамедова… за Микаила Мушвига

«Снос памятника Микаилу Мушвигу опечалил всех нас. Как только мы узнали об этом, сразу же дали соответствующие указания. Это крайне безответственный подход», — заявил министр культуры и туризма Абульфаз Гараев, сообщает АПА.

Министр отметил, что это неуважение к законам Азербайджана: «Памятник Мушвигу находится в «Списке охраняемых государством недвижимых памятников истории и культуры, находящихся на территории Азербайджанской Республики». Поэтому снос памятника в обязательном порядке должен был быть согласован с соответствующими госструктурами.

Мы очень обеспокоены. Между нами и руководством «Азеравтойол» состоялся серьезный разговор. Все восстановительные работы будут проведены за их счет. Те, кто снес памятник Микаилу Мушвигу, должны быть привлечены к ответственности.

Мы следим за всеми процессами. Памятник Мушвигу обязательно будет восстановлен».