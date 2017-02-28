Союз архитекторов: «Салех Мамедов и армяне создают образ азербайджанцев-варваров»

В Союзе архитекторов Азербайджана прокомментировали haqqin.az разрушение памятника выдающемуся азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу.

«С каждым днем облик нашего города хорошеет. В результате политики градостроительства, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, в столице Азербайджана устанавливаются новые памятники деятелям искусств.

Стараниями первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой проводятся большие работы по сохранению памятников нашего культурно-исторического наследия.

И в этих условиях какие-то неизвестные, случайные люди сносят памятник выдающемуся поэту Микаилу Мушвигу. Это решение отзывается болью в сердце каждого азербайджанского интеллигента.

К сожалению, поддержку попыткам наших врагов представить азербайджанский народ варварами оказывают и некоторые наши соотечественники», — говорится в заявлении Союза архитекторов Азербайджана.

Отметим, что памятник выдающемуся поэту Микаилу Мушвигу был снесен сотрудниками ОАО Azəravtoyol, главой которого является Салех Мамедов.