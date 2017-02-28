Сильное землетрясение в Армении: эвакуация в Кафане

В результате произошедшего сегодня в 10:17 в Кафане землетрясения из всех инфраструктур города эвакуированы дети, разрушений не отмечено. Об этом в беседе с Tert.am сказала пресс-секретарь мэра Кафана Армине Авагян.

«Вначале толчки были сильные, и звук громкий. В первый момент у людей возникла ассоциация со взрывом, затем последовал афтершок, и стало ясно, что произошло землетрясение», - сказала Армине Авагян.

Пресс-секретарь мэра города сообщила, что после толчка была повреждена телефонная связь, а также интернет-доступ: «Из-за этого началась паника, однако сотрудники мэрии объехали город, осведомили о том, что разрушений и другого урона не отмечено».

На вопрос, продолжается ли учебный процесс, Авагян сказала, что мэрия в первую очередь распорядилась эвакуировать детей: «После эвакуации родители забрали детей домой».

Отметим, что сегодня в 10:17 по местному времени (06:17 по Гринвичу) служба сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 3,9. Географические координаты землетрясения – 39.240 северной широты и 46.380 восточной долготы (в 5 км к северо-западу от города Кафан). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сила подземного толчка в эпицентре составила 5 баллов. Землетрясение силой 5 баллов ощущалось в Кафане, Горисе и Каджаране силой 4-5 баллов.