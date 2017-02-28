 

Началась подготовка встречи Путина и Трампа

 

В МИД РФ сообщили о начале подготовки встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сказал замглавы министерства Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва положительно оценивает заявления Вашингтона по поводу выстраивания диалога между странами.

По словам Рябкова, отношения России и США находятся на низшей точке со времен «холодной войны».

«Темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве три года назад. Тогда в Белом доме пошли на открытую конфронтацию, провозгласив курс на системное сдерживание России, американская сторона резко и радикально ограничила диалог во многих областях», — отметил он.

1296 просмотров


Старости
Наргиз Пашаева осудила вандализм над Мушвигом: «Виновники должны быть наказаны!»
Наргиз Пашаева осудила вандализм над Мушвигом: «Виновники должны быть наказаны!» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 11° / 2°
1 Март 11° / 6°
2 Март 12° / 6°
3 Март 11° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.8505 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Завтра в Баку будет пасмурно
Центробанк о новом курсе маната
Зачем Трампу азербайджанский газ? наша аналитика
Арестован разработчик «умного оружия» для ИГИЛ
Пуля оборвала жизнь юного солдата фото
Последние вести о пропавших нефтяниках
Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Золотые запасы Путина тают
Сильное землетрясение в Армении: эвакуация в Кафане
Разведсамолет США у Калининграда
Найдено тело еще одного нефтяника?
Союз архитекторов: «Салех Мамедов и армяне создают образ азербайджанцев-варваров»
Абульфаз Гараев призвал наказать главу Салеха Мамедова… за Микаила Мушвига
Грузию могут втянуть в армяно-азербайджанскую войну
Минобороны заявило еще об одном погибшем солдате обновлено
Рамиль Усубов уволил начальника полиции
Арестованы продавцы крупной партии ртути
Unibank выдал свыше 1,5 миллиона ипотечных кредитов
На фронте пройдет мониторинг
Выжившая в Ходжалинском геноциде азербайджанка выступила в Конгрессе США фото
Армянские войска обстреливают позиции ВС Азербайджана из минометов и гранатометов
«Король банкротств» стал министром торговли США
В Сальяне ограбили платежный терминал
Россия отказалась арестовывать убийц брата Ким Чен Ына
Молодого человека зарезали в торговом центре в Баку