Началась подготовка встречи Путина и Трампа

В МИД РФ сообщили о начале подготовки встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сказал замглавы министерства Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва положительно оценивает заявления Вашингтона по поводу выстраивания диалога между странами.

По словам Рябкова, отношения России и США находятся на низшей точке со времен «холодной войны».

«Темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве три года назад. Тогда в Белом доме пошли на открытую конфронтацию, провозгласив курс на системное сдерживание России, американская сторона резко и радикально ограничила диалог во многих областях», — отметил он.