Последние вести о пропавших нефтяниках

Согласно распоряжению президента Азербайджана "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сказали haqqin.az в штабе, в результате проводимых поисково-спасательных работ 28 февраля на территории Пирсаатской каменной гряды было обнаружено тело мужчины.

Выясняется, принадлежит ли тело одному из нефтяников, пропавших без вести во время обрушения части эстакады протяженностью около 150 метров на нефтесборном пункте №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО «Азнефть» в Каспийском море. После опознания тела общественность будет проинформирована.