На днях международное сообщество узнало ответ на вопрос о том, как нынче Америка относится к экспансии российского газа в Европу. Оказалось, что так же, как и при Бараке Обаме – то есть резко отрицательно.

США намерены проводить политику, которая подразумевает максимальное ограничение поставок российского газа в страны Старого Света.

Впрочем, эксперты утверждают, что хотя позиции старой и новой администрации США совпали, некое отличие есть: для Барака Обамы газовое противостояние с Россией было вопросом политики и идеологии, для бизнесмена до мозга костей Дональда Трампа – это вопрос экономической выгоды для Америки.

Коридор в Европу

Пока эксперты думали и гадали, что за этим последует, заместитель советника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган задала новую американскую загадку: правительство Дональда Трампа продолжит оказывать поддержку газотранспортному проекту «Южный газовый коридор», призванному снизить зависимость Европы от поставок российского газа.

Главный «заинтересант» здесь, в Азербайджане, и не случайно заявление высокопоставленной чиновницы администрации США распространила пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева, на встрече с которым, собственно, г-жа Данниган и обозначила позицию своей страны.

Стоит напомнить, что «Южный газовый коридор» (ЮГК) протянется на 3 тыс. километров от Баку до юга Италии. Он объединит несколько газопроводов (Баку — Тбилиси — Эрзурум, Трансанатолийский и Трансадриатический), предназначенных для поставок из Каспийского региона в Европу в обход России. Прежде всего речь идет об азербайджанском газе с месторождения «Шахдениз-2».

Баку планирует поставлять в Европу 10 млрд кубометров в год. Но в перспективе к ЮГК планируется подключить других поставщиков, наиболее вероятным из которых считается Иран с его крупнейшими в мире (по оценке британской компании ВР) запасами газа.

«Наша цель - начать поставки на рынки первого газа в следующем году, и если в некоторых странах-партнерах не будет искусственных задержек, мы завершим этот проект (ЮГК) до 2020 года», - заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Общие затраты по проекту ЮГК, включая инвестиции в разработку второй очереди «Шахдениз», оцениваются примерно в $40 млрд. Понятно, что Азербайджан в одиночку такие затраты не потянет. Ранее свою поддержку «Южному газовому коридору» выразила Еврокомиссия — зампред этой организации Марош Шефчович называл проект ключевым для энергобезопасности Европы.

Теперь свою поддержку проекту недвусмысленно высказала и новая администрация США устами Робин Данниган. Вашингтон в ее лице заверил Баку в том, что придает особое значение проекту ЮГК и намерен ему в дальнейшем оказывать всемерную поддержку.

На сегодняшний день в реализации этого амбициозного проекта задействованы Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Албания, Болгария, Хорватия, Италия, США, Великобритания, а также международные финансовые структуры в лице Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Международной финансовой корпорации. Это сила!

Игра против России

Заметим, что та же самая Робин Данниган проявляла заботу об энергобезопасности стран Старого Света еще при Бараке Обаме. В частности, в феврале 2015 года на фоне очередного российско-украинского энергетического конфликта из-за зимних поставок она подчеркивала важность диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Напряженность российско-украинских газовых отношений на протяжении уже многих лет вызывает опасения заинтересованных сторон насчет стабильности транзита российского газа через украинскую территорию. Как сказала та же Данниган, Россия может оставаться основным поставщиком газа в ЕС, но должна поставлять топливо на конкурентной основе.

Кампания против «засилья» российского газа продолжается уже не первый год. Соединенные Штаты в период президентства Обамы пытались предложить Европе альтернативу российскому газу, каковой должно было выступить топливо из Ирана. Для этого была запущена так и не реализованная идея газопровода Nabucco, для которого ресурсной базой должны были выступить иранские месторождения. Проект ЮГК, который, кстати, тоже предполагает в последующем расширение за счет поставок из Ирана, - гораздо более реальный и, судя по всему, именно на него и делается сейчас ставка в Брюсселе и Вашингтоне. Во всяком случае, это проект развивается, у него есть акционеры, которые уже вкладывают средства в строительство.

Параллельно Белый дом совместно с руководством ЕС приложил немалые усилия, чтобы торпедировать новые российские проекты газопроводов. Болгария вообще запретила работы по российскому «Южному потоку» именно после визита американской делегации. Между тем «Южный поток» - не что иное, как труба-конкурент вышеупомянутого Nabucco, и от его прокладки Москва вынуждена была отказаться в конце 2014 года из-за претензий Еврокомиссии. Вашингтон и Брюссель и сейчас пытаются мешать прокладке российских труб, в частности «Северного потока – 2». Но одно дело мешать российским проектам, а другое — лоббировать газопроводы третьих стран.

Многие эксперты в Москве полагают, что Америка Дональда Трампа вовсе не будет играть роль лоббиста азербайджанского или, к примеру, иранского газа на европейском рынке. США при прагматике Трампе будут не столько с Россией бороться, сколько всеми силами пытаться развивать поставки в ЕС собственного газа.

Америка действительно в прошлом году начала поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу и последовательно наращивает объемы. В частности, за последние полтора месяца в Европу пришло четыре танкера с топливом из США: три партии закупила Испания, одну — Португалия. Для сравнения: в прошлом году Штаты направили в Европу лишь три танкера за все 12 месяцев.

Баку оказывается в выигрыше

Впрочем, в России пока не очень беспокоятся по поводу всех этих энергетическо-политических раскладов. Реальность такова, что в 2016 году российский «Газпром» поставил в дальнее зарубежье - то есть в ЕС и Турцию – без малого 180 млрд кубометров «голубого топлива». Это абсолютный экспортный рекорд, который был установлен, что немаловажно, в условиях жесткой политической конфронтации Москвы с Западом.

Пока из Москвы могут позволить себе смотреть на газовых конкурентов по европейскому рынку сверху вниз. Когда еще Америка наладит на постоянной основе свои энергопоставки в Европу… Иранский газ вообще может до Старого Света не дотечь… ЮГК – это реальный проект, но даже когда он выйдет на полную мощность, то сможет доставлять в Европу в 18 раз меньше газа, чем трубы «Газпрома».

К тому же пока у российского газа есть серьезное конкурентное преимущество — цена. Несмотря на то, что себестоимость американского газа ниже, чем у российского, необходимо учитывать затраты на сжижение, транспортировку и регазификацию. С учетом всех этих накруток в настоящее время поставки из России примерно на 20% дешевле американских.

Но так или иначе Москва уже чувствует напряжение по поводу своих поставок «голубого топлива» в Старый Свет. А вот Баку оказывается в любом случае в явном выигрыше. Ведь в силу геополитического противостояния России и Запада Азербайджан получил мощных союзников по продвижению своих газовых проектов в Европу - и политических, и финансовых. И на сегодняшний день нет никаких сомнений в том, что эти проекты будут реализованы - что бы по этому поводу не думали в Москве.