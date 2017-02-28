Завтра в Баку будет пасмурно

1 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами туман, северо-западный ветер днем сменится на южный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4°, днем 9-14° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 80-90%, днем 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, в восточных районах изморось. Подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу до 3 марта на Абшеронском полуострове умеренная весенняя погода благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.