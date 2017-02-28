Азербайджан в будущем может зарабатывать на продаже иностранцам жилой недвижимости как минимум 50 млн долларов ежегодно. И еще как минимум столько же на коммерческой недвижимости, если увеличится инвестиционная привлекательность страны. Об этом в беседе с haqqin.az заявил эксперт по недвижимости Рашад Алиев, комментируя новый закон, принятый в Турции.

Парламент Турции принял закон, по которому иностранные покупатели недвижимости освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. От НДС освобождаются покупатели, которые приобретают первое офисное или жилое помещение в Турции и оплачивают сделку в иностранной валюте.

«В принципе многие страны для привлечения инвестиций идут на меры стимулирования. Это Мальта, Испания, Венгрия, Чехия, Кипр и многие другие. Из ближайших к нам соседей очень активны Турция, Грузия и Болгария. Меры стимулирования бывают разные. Покупатели получают ПМЖ (зависит от суммы сделки) или возможность через определенное время стать гражданином страны. Где-то покупают квартиры ради отдыха и инвестиций. В этом деле преуспела Турция, рынок которой раньше считался очень перспективным. Есть успехи у Грузии», — отметил Алиев.

Сколько же Азербайджан может заработать сейчас и в будущем?

«У каждой страны в этом вопросе есть позиционирование. Чем может страна привлечь иностранного покупателя, зачем покупатель будет приобретать именно в нашей стране? Если сравнивать, то мы пока проигрываем конкуренцию Грузии и Турции. Они ближе к Европе, инфраструктура отдыха получше, а цены на недвижимость доступные», — говорит эксперт.

При этом, по его словам, после приблизительно двукратного снижения стоимости недвижимости в долларовом выражении в Азербайджане цены у нас только-только становятся привлекательными, хотя до идеала еще далеко.

«Но не стоит думать, что все настолько плохо. С течением времени, с развитием туризма и соответствующей инфраструктуры спрос со стороны иностранцев будет увеличиваться».

Известно, что азербайджанские туроператоры ожидают огромный поток туристов из Ирана начиная уже с праздника Новруз. А летом будет наплыв арабов. Будут ли они приобретать жилье в Баку?

Отвечая на этот вопрос, Рашад Алиев указал, что развитие туризма увеличит количество покупателей. «Те, кто будет сюда часто приезжать в качестве туриста, подумают и о покупке недвижимости».

В то же время Алиев считает, что основными покупателями недвижимости могут быть наши земляки, которые являются гражданами других стран.

«Квартиры для отдыха обычно покупают те, кто приезжает хотя бы раз в год. С ростом экономики появится спрос уже со стороны других покупателей, которые будут покупать либо для инвестирования, либо же для себя. Кстати, за последние 2-3 года порядок налогообложения операций с недвижимостью претерпел большие позитивные изменения. Существующее налоговое законодательство делает нашу недвижимость весьма привлекательной для инвестирования. Но, к сожалению, этого пока недостаточно. Отмечу, что инвестировать предпочитают в объекты, которые не обесцениваются. Поэтому со стабилизацией рынка недвижимости интерес возрастет», — отметил Алиев.

Что касается того, сколько страна может заработать, это зависит от того, кто будет покупать, что будет покупать и за какую цену.

«Но в будущем только продажа жилой недвижимости может приносить минимум 50 млн долларов ежегодно. Увеличение инвестиционной привлекательности страны будет привлекать финансы и в коммерческую недвижимость, объем которой будет сопоставим с жилой недвижимостью, а может быть, даже больше. Думаю, это реалистичные показатели».

Эксперт объяснил, почему турки пошли на отмену НДС в случае покупки иностранцами жилья за валюту.

«Турция раньше была одним из лучших рынков недвижимости, а для наших соотечественников так вообще направлением №1. Турецкая недвижимость с инвестиционной точки зрения была очень привлекательной: развитая инфраструктура, благоприятный климат, прекрасное географическое расположение. За последние годы количество покупателей только росло. Но некоторые события начали сказываться на предпочтении покупателей. И уже чувствуется снижение интереса к рынку Турции. Поэтому государство применяют стимулирующие меры.

В начале года они ввели правила, в соответствии с которыми иностранцы, инвестировавшие в недвижимость Турции минимум 1 млн долларов, смогут в дальнейшем получить турецкое гражданство. Теперь же освобождают от НДС иностранных покупателей, которые расплачиваются валютой», — рассказал Алиев.