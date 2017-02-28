Ричард Алмейда согласился играть за сборную Азербайджана

Один из ведущих футболистов «Карабаха» Ричард Алмейда готов выступать за сборную Азербайджана.

Сегодня состоялась встреча генерального секретаря АФФА Эльхана Мамедова с бразильцем, на которой стороны пришли к окончательному согласию.

В этом году исполняется пять лет с того момента, как Алмейда играет в Азербайджане. В связи с этим АФФА начала процедуру по смене спортивного гражданства полузащитника. Он может дебютировать за национальную команду Азербайджана в июне в отборочном матче против Северной Ирландии.