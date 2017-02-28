 

Иран увеличил поставку нефти на 70%

 

В январе основным азиатским покупателям — Китаю, Индии, Южной Корее и Японии — Иран поставил на 67,6% больше нефти, чем за тот же период в предыдущем году. Поставки увеличились до 1,64 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

В то же время это значение стало самым низким за последние полгода. Поставки в Азию снижаются третий месяц подряд с пикового значения в 1,99 млн баррелей в сутки в ноябре. По словам источников агентства, Иран предлагает своим покупателям скидки на нефть в обмен на увеличение закупок.

Сообщается, что общий объем поставок нефти из Ирана на мировые рынки, включая Европу, в феврале будет чуть больше 2,20 млн баррелей в сутки. В прошлом месяце поставлялось 2,19 млн баррелей, что стало самым низким показателем с июля.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак сообщил о том, что, вероятно, в скором времени России удастся достичь окончательных договоренностей на покупку иранской нефти.

Напомним, в 2014 году Россия и Иран из-за санкций Запада договаривались о торгово-экономическом сотрудничестве. Предполагалось, что российские трейдеры будут участвовать в реализации иранской нефти, а на полученные средства Иран приобретет у России то, что ему необходимо.

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