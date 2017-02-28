Путин похвалил Атамбаева

Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев сделал очень многое для развития отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Атамбаевым в Бишкеке, передает РИА Новости.

"Действительно, вы очень многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами поднимались поступательно и улучшались качественно. У нас будет сегодня возможность поговорить по всем направлениям. Киргизия остается для нас очень важным партнером, и нам приятно отметить, что в сфере торгово-экономической связи Россия занимает первое место", — заявил Путин.

Приветствуя российского лидера, Атамбаев отметил, что 19 ноября в республике пройдут выборы президента, и, подводя определенный итог своей работы, он подчеркнул, что за последние годы отношения России и Киргизии удалось поднять на уровень стратегического партнерства.

Перед началом переговоров состоялась торжественная встреча Атамбаева и Путина на площадке перед входом в резиденцию киргизского лидера "Ала-Арча". Главы государств пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. После исполнения оркестром гимнов двух стран президенты прошли вдоль почетного караула и поприветствовали участников делегаций.