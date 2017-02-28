 

Эрдоган: «Мы пойдем на Ракку, если договоримся с Москвой»

 

Турция может в дальнейшем приступить к освобождению от террористов сирийского города Ракка, но это будет зависеть от наличия общих позиций с Россией и международной коалицией. Об этом заявил в Стамбуле турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Пакистан, передает ТАСС.

«Сейчас мы обсуждаем завершение операции в Эль-Бабе. Потом в повестке дня у нас Ракка, при условии, что будет взаимопонимание по этой теме с Россией, международной коалицией, США. В таком случае в повестку дня войдут вопросы Ракки, Манбиджа», - сказал он.

Эрдоган сообщил, что «в текущей ситуации Турция придает значение переговорам и солидарности с РФ, являющейся близкой для Турции страной, а также контактам со стратегическим союзником - коалицией и США».

Президент сообщил, что ранее обсудил с начальником Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром обстановку в Эль-Бабе и ход операции "Щит Евфрата" в целом.

«Главным вопросом на нашей встрече было завершение операции в Эль-Бабе. Также мы обсудили, на какой стадии находятся наши контакты с США и Россией по этим темам (сирийской проблематике) и какие у них перспективы. Но то, что операция в Эль-Бабе фактически завершена, не значит, что работа (в Сирии) прекращена», - отметил он.

Эрдоган также подчеркнул, что «Турция не намерена оставаться в Сирии по завершении операции «Щит Евфрата».

1270 просмотров


Старости
Скорее всего, будет жестокая, изматывающая война
Скорее всего, будет жестокая, изматывающая война ведущий эксперт России
Наша погода
Сегодня 10° / 1°
1 Март 11° / 5°
2 Март 12° / 5°
3 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.8505 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Ильхам Алиев: «Наказать тех, кто разрушил памятник Микаилу Мушвигу»
Коррупционеры в Азербайджане берут по 100 евро Средняя взятка
Вокруг уничтоженного Мушвига вырубили деревья редкой породы заявление Минэкологии
Атамбаев сказал Путину: «Я не буду делать третью революцию»
Басни Крылова и речи Мнацаканяна наша реплика
Проблемы с питьевой водой в Баку наши проблемы
Путин и Атамбаев договорились о борьбе с инфекционными болезнями
Москва и Анкара ведут переговоры по поставкам С-400
И снова на тропе войны… размышления публициста
В Армении вновь грозят Азербайджану ядерным оружием наша реакция
Россиянин отдохнул в Баку и поднял на уши прокуратуру
Ильхам Алиев в Пакистане фото
Либерман предложил создать антииранский союз
Австрийский клуб… «Карабах» Азербайджанцы ушли в футбол в Вене
Эрдоган: «Мы пойдем на Ракку, если договоримся с Москвой»
Путин похвалил Атамбаева
Иран увеличил поставку нефти на 70%
Ричард Алмейда согласился играть за сборную Азербайджана
Распродать недвижимость иностранцам Новый источник валюты для Азербайджана
Завтра в Баку будет пасмурно
Центробанк о новом курсе маната
Зачем Трампу азербайджанский газ? наша аналитика
Арестован разработчик «умного оружия» для ИГИЛ
Пуля оборвала жизнь юного солдата фото
Последние вести о пропавших нефтяниках