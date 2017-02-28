Эрдоган: «Мы пойдем на Ракку, если договоримся с Москвой»

Турция может в дальнейшем приступить к освобождению от террористов сирийского города Ракка, но это будет зависеть от наличия общих позиций с Россией и международной коалицией. Об этом заявил в Стамбуле турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Пакистан, передает ТАСС.

«Сейчас мы обсуждаем завершение операции в Эль-Бабе. Потом в повестке дня у нас Ракка, при условии, что будет взаимопонимание по этой теме с Россией, международной коалицией, США. В таком случае в повестку дня войдут вопросы Ракки, Манбиджа», - сказал он.

Эрдоган сообщил, что «в текущей ситуации Турция придает значение переговорам и солидарности с РФ, являющейся близкой для Турции страной, а также контактам со стратегическим союзником - коалицией и США».

Президент сообщил, что ранее обсудил с начальником Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром обстановку в Эль-Бабе и ход операции "Щит Евфрата" в целом.

«Главным вопросом на нашей встрече было завершение операции в Эль-Бабе. Также мы обсудили, на какой стадии находятся наши контакты с США и Россией по этим темам (сирийской проблематике) и какие у них перспективы. Но то, что операция в Эль-Бабе фактически завершена, не значит, что работа (в Сирии) прекращена», - отметил он.

Эрдоган также подчеркнул, что «Турция не намерена оставаться в Сирии по завершении операции «Щит Евфрата».