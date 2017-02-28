Созданный азербайджанцами венский футбольный клуб «Карабах-Вена» продолжает серию беспроигрышных матчей в чемпионате Австрии.

Владельцем клуба является Орхан Велиев, выпускник Австрийского государственного экономического университета. Руководство клуба состоит из 4 граждан Азербайджана и 2 граждан Австрии.

Команда более чем успешно выступает в Wiener Stadt Liga, которая считается четвертой лигой страны и главной лигой столичного региона. В 15 матчах первого круга «Карабах-Вена» одержал 10 побед и 5 раз сыграл вничью, установив рекорд по количеству игр без поражений.

Недавно Венская федерация футбола провела церемонию награждения лучших команд по итогам сезона 2015/2016. Особо было отмечено успешное выступление «Карабаха-Вены», причем не только на взрослом уровне, но и среди команд младших возрастов.

Клуб создан в честь дружественных отношений между Азербайджаном и Австрией и с целью укрепить эти отношения с помощью спорта.

Известно, что Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, который подарил стране много известных спортсменов и выдающихся личностей.

Начиная с 2017 года клуб начал активное сотрудничество с Азербайджанской футбольной федерацией (AFFA), которое подразумевает привлечение местных перспективных игроков для участия в дальнейших играх клуба.