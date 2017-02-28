 

Либерман предложил создать антииранский союз

 

«Государства Ближнего Востока должны объединиться в коалицию, направленную против Ирана», - заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

По его мнению, на Ближнем Востоке осознали, «что наибольшая угроза» в настоящее время исходит от Ирана.

«Настало время сформировать формальный союз, коалицию против террора при участии всех умеренных сил на Ближнем Востоке, не важно, идет речь о мусульманах, иудеях или христианах», - указал министр.

А.Либерман подчеркнул, что подобный альянс должен будет прежде всего защищать своих членов.

«И он должен ввести жесткие санкции в отношении Ирана», - считает министр обороны.

Он выразил уверенность, что «умеренные арабские государства нуждаются в Израиле больше, чем Израиль нуждается в них».

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