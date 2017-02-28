Россиянин отдохнул в Баку и поднял на уши прокуратуру

Прокуратура российского города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку по обращению местного жителя о нарушении пенсионных и социальных прав.

Проверкой установлено, что пожилой мужчина в августе-сентябре выезжал на отдых в Баку, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РФ. После возвращения в Ноябрьск он обратился в территориальное управление Пенсионного фонда с заявлением о компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно, приложив авиабилеты.

В нарушение требований федерального закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», так как место отдыха находилось за пределами Российской Федерации, в выплате денежных средств заявителю было отказано.

Учитывая, что компенсация стоимости проезда направлена на обеспечение реализации пенсионерами, проживающими в районах Крайнего Севера, права на отдых и оздоровление, прокурор города обратился в суд с заявлением о возложении на Управление Пенсионного фонда РФ в Ноябрьске обязанности оплатить пенсионеру проезд к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации.

Мировым судьей судебного участка №5 Ноябрьска требования прокурора были удовлетворены. С территориального Управления Пенсионного фонда РФ в пользу пенсионера взыскано 23 тысячи рублей.

Исполнение решения суда находилось на контроле прокуратуры Ноябрьска. В настоящее время денежные средства перечислены заявителю.