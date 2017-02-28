В Армении вновь, как и в прошлом году, заговорили о ядерном оружии как способе разобраться с азербайджанцами. Бывший начальник Генштаба Минобороны РА (1992-1995 гг), исполнявший обязанности министра обороны РА в 1993 году генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц в своем интервью ереванскому изданию «Первый информационный» прямо заявил: «Настало время применить ядерное оружие против такого агрессивного государства (Азербайджана – прим. haqqin.az)».

Помнится, в прошлом году, незадолго до и вскоре после апрельских боев, когда армянские политики, чиновники и военные в один голос угрожали применить ядерное оружие против Азербайджана, на это сразу отреагировало мировое сообщество. Ведь подобные заявления, звучащие в стране, где есть атомная электростанция, не могли не вызывать беспокойства. Понятно, что речь о полноценном атомном оружии не шла, но угроза «грязной бомбы», созданной в Армении, была велика.

И вот сейчас армянский военный вновь делает подобные заявления, показывая, что Армения противопоставляет себя всему миру. Тер-Григорянц заявил и о ракетных комплексах «Искандер», призвав немедленно их использовать против Азербайджана.

В качестве примера Норат Тер-Григорянц напомнил один из пунктов в оборонной концепции РФ, где прописано: «Если противник нападет на Россию, и Россия впредь будет не в состоянии отразить нападение обычными средствами вооружения, то Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие».

«Вы поняли, что я говорю? В таком случае почему Карабах не может применить это оружие? Если не сможет обычными средствами вооруженной борьбы отразить нападение агрессора, то должен применить все имеющиеся средства поражения, и таким средством и является «Искандер»», – отметил генерал.

На уточнение, действительно ли он считает, что Армения может применить это оружие, Норат Тер-Григорянц ответил: «А почему нет? Конечно, считаю. Не просто считаю, но убежден, что это необходимо сделать, и не Армения, а Карабах, потому что нападают не на Армению. Если нападут на Армению, в таком случае включается в силу ОДКБ и Армения сама должна нанести контрудар, должна применить все средства, вплоть до ядерного оружия, если оно есть. И настало время применить ядерное оружие против такого агрессивного государства – в качестве оружия возмездия, оружия сдерживания. А как вы думаете? Это же турки, единственная цель которых – уничтожать».

Армянский генерал назвал Азербайджан «турецким, фашистским государством, которое преследует одну цель – захватить «Арцах» (кавычки наши – haqqin.az) и уничтожить армянское население, как в начале ХХ века поступала Турция, уничтожая и выселяя армян Западной Армении».

Тер-Григорянц заявил, что армянские войска должны нанести противнику разрушительный контрудар, «причем не тогда, когда он приблизится к нашим позициям, а в тот момент, когда переходит Куру. Нужно сразу же уничтожить противника, потому что вся эта территория – равнинная местность, проходящая через Мартакерт, Мартуни, Шаумян, все это захваченная противником армянская территория».

Можно было бы назвать Тер-Григорянца выжившим из ума старым маразматиком, что наверняка правда. Беда только в том, что у таких маразматиков берут интервью и к ним прислушивается армянское общество, называя в данном конкретном случае этого генерала национальным героем…