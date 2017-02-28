"Мой друг, посол России". Так озаглавила свою статью в связи с безвременной кончиной известного российского дипломата Виталия Чуркина бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр.

Она занимала этот высокий и ответственный дипломатический пост в течение последних четырех лет и все это время являлась, по собственному и вполне искреннему признанию, «самым заметным противником посла Чуркина».

«Его смерть разбила мне сердце»

Данное обстоятельство однако не помешало представителям двух де-факто враждующих держав состоять в искренне дружеских отношениях. При этом Саманта Пауэр пребывает в твердом убеждении, что нынешняя Россия представляет собой серьезную угрозу для американских интересов, и те люди, которые, подобно президенту Трампу, с похвалой отзываются о ее лидере Владимире Путине, «совершают, возможно, непоправимую ошибку».

Они часто сталкивались в ожесточенных непримиримых дискуссиях по поводу незаконной оккупации украинского Крыма, беспощадных бомбардировках Сирии. Однажды Бауэр, взбешенная хладнокровным напоминанием Чуркина о бойне Америки во Вьетнаме и Ираке, кровавых переворотах в странах Латинской Америки, бросила в лицо своему другу:«Вы действительно неспособны испытывать стыд?» В то же время В.Чуркин, которого она почитала «Маэстро дипломатии», до конца дней своих оставался единственным иностранцем, приглашаемым в дом Саманты Пауэр.

И вот прощальное прости: «Его смерть разбила мне сердце» – искренне, открыто, на весь мир, без всякой дипломатии. Лично мне не приходилось за многие годы работы во внешнеполитической сфере читать что-либо подобное в американо-советско-российской переписке. На мой взгляд, эта публикация С.Пауэр – подлинный шедевр эпистолярного жанра в дипломатии высокого уровня. Однако подвигла меня чисто по-журналистски отреагировать на этот пример верности человеческим отношениям даже в жестких условиях политической вражды вовсе не литературные достоинства письма американского дипломата, а реакция на него ее соотечественников.

«На меня обрушился поток критики за то, что я якобы пытаюсь оправдать преступления России и «оплакиваю их главного пособника». «Спросите сирийских и украинских детей, что они думают об этом», — говорилось в одном из твитов», - пишет теперь С.Пауэр. Неожиданный переплет, в который попала американский дипломат достаточно высокого ранга, напомнил мне давний случай, произошедший со мной в годы моей журналистской молодости.

Выполняя задание редакции, готовившей для иновещания передачу об отношении простых советских граждан к братьям Джону и Роберту Кеннеди, застреленным на виду всей пришедшей в отчаянье Америки, я добросовестно проинтервьюировал простых бакинцев и своевременно положил их незамысловатые высказывания на стол многоопытному шефу.

Его реакция была более чем неожиданной: «Запомни крепко на будущее, мой дорогой начинающий журналист. Братья Кеннеди - не красногвардейцы, не Александр Матросов и не Мехти Гусейн-заде. Джон и Роберт – типичные империалисты, стало быть, наши враги. А ты тут: «Надежды на перемены… новый мир… о роли обаяния в политике…» Уловили? Ныне американский дипломат оказалась, сама того не ожидая, у себя в США в том же положении, что и я в Баку середины 60-х годов.

Остановить Путина!

Да, Америка все еще самая богатая, самая сильная и пр. и пр. держава мира. Но идеологически она как бы поменялась местами с Советским Союзом 60-х годов. В США слишком многие, как и положено среднему американцу, считают, что Россия вот-вот обрушит на Вашингтон свои атомные бомбы и ядерные ракеты. Доказательства? Пожалуйста: Грузия, Крым, Донбасс. На очереди свободные прибалтийские государства. И это при том, что социологические опросы вполне авторитетных информационных агентств сообщают о росте рейтинга российского президента среди рядовых американцев – сейчас он зашкаливает за 20 процентов.

Ничего удивительного – американцы свободные люди, кому-то нравится В.Путин и он не боится говорить об этом открыто, кто-то делает это же в пику нелюбимому Трампу. Последний, в свою очередь, приняв во внимание критическое отношение прессы, тем не менее продолжает недоумевать: почему, оставаясь политическими противниками, нельзя попробовать наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией? Неужели лучше воевать?

Теми же вопросами задаются европейцы. Ясно, что войну, даже маленькую перестрелку между США и Россией, трудно себе представить. С этим согласно большинство аналитиков, как и практических политиков. Чего же следует в таком случае ожидать? «Войны, - раздается ответ, - но только «холодной». И в доказательство – схожая расстановка сил после Второй мировой войны, когда советские войска остановились на берегах Эльбы, как оказалось, на более чем полвека. Да, возражают в Москве, но сейчас все складывается в точности до наоборот: НАТО продвигается непосредственно к границам России.

В результате Европа получила в непосредственной близости Украину, погрузившуюся в омут гражданской войны, никак не стабилизируется ситуация в Грузии. Складывается впечатление, что наслушавшись вестей о непрекращающихся переменах в риторике американского президента, в Кремле, по-видимому, решили, что команда Трампа в конечном счете переформатирует американо-российские отношения «в русле традиционной американской политики». Однако пока нет ясности в отношении другого внешнеполитического приоритета американского президента, который он педалировал в ходе предвыборной кампании - борьбы с «международным терроризмом, подразумевая под ним ислам и усматривая в России потенциального союзника в совместной битве». Вместо этого Белый дом собирается "вывести на новый уровень американские Вооруженные силы всех родов: и оборонительные, и наступательные, все что есть - сделать больше, лучше и сильнее, чем когда бы то ни было". Если это не сигнал к новой гонке вооружений, то что же?!

Разумеется, добиться взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между отдельно взятыми дипломатами куда проще, чем в отношениях двух крупных государств. Тем более что отношения эти перегружены многими десятилетиями откровенной подозрительности, военного соперничества и политической непримиримости. К сожалению, на Западе многие и достаточно влиятельные силы восприняли победу в «холодной войне» против СССР как торжество однополярного мира. Что, судя по всему, в практической интерпретации привело к тому, что Трамп назвал вмешательством в дела других государств, от чего он обещал избавить мировое сообщество.

Модель С.Пауэр - В.Чуркина

Похоже, Вашингтону пока никак не удается избавиться и от другой болезни времен «холодной войны»: предлагать миру собственную модель развития в качестве исключительной и единственно приемлемой. Так, кстати, полагала и нарождающаяся советская демократия. Время внесло в эти проекты свои коррективы: в России массы предпочли верить Путину, нравится это нам или нет, а не кучке политиканов, изображающих из себя высокопарных интеллектуалов. От кучки либералов остался невнятный Гозман, не способный сформулировать собственное понимание пути, по которому должна двигаться далее РФ.

В бывших республиках знамя демократии перехватили националы, чьей идеологией является мелкотравчатый национализм, развенчанный еще в начале прошлого века и ныне валяющийся на обочине общественной жизни. Сделает ли новая администрация США напрашивающиеся из этого политического тупика выводы? Первый: демократию невозможно навязать так же, как и коммунизм. Но ее можно перенести на национальную почву. Но лучше это делать, когда почва для этого созреет. В противном случае получается или то, что мы наблюдаем на просторах постсоветского пространства, в худшем – Украина. И второй: лучший способ прийти к приемлемой общественной трансформации – обеспечить отношения партнерства между Западом и Востоком. Примерно такие, какие сумели построить постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр и ее российский коллега, увы, теперь уже покойный Виталий Чуркин.

Поймут ли в Москве и Вашингтоне то, что было очевидным для этих двух представителей государств, готовых снова ступить на тропу войны, пусть и «холодной»? Вот их рецепт, предлагаемый миру: «Наша безопасность на самом деле зависит от нашей способности преодолевать идеологические барьеры — понимать друг друга и пытаться решить проблемы совместными усилиями».